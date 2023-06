Seryjni włamywacze usłyszeli łącznie 39 zarzutów Data publikacji 30.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Włamania do domków letniskowych lub altanek to bardzo dokuczliwe przestępstwa, a jednocześnie trudne do wykrycia, ponieważ często mija wiele czasu, zanim właściciele tych obiektów zorientują się, że padli ofiarą przestępców. Policjanci jednak nie dają za wygraną. Wytrwała praca kryminalnych ze Szczytna sprawiła, że dwaj seryjni włamywacze zostali zatrzymani. Mężczyźni podejrzani są o to, że włamywali się m.in. do domków letniskowych, pomieszczeń gospodarczych oraz garaży w powiecie szczycieńskim. Straty, jakie spowodowali, przekraczają 300 tys. złotych. Podejrzani usłyszeli 39 zarzutów.

W okresie od listopada 2018 roku do kwietnia 2022 roku na terenie powiatu szczycieńskiego odnotowano liczne kradzieże z włamaniem do domków letniskowych, pomieszczeń gospodarczych, domów, garaży, przyczep kempingowych, a nawet do samochodów. Ze zgromadzonych materiałów i ustaleń kryminalnych wynikało, że na terenie gminy Szczytno, Pasym, Jedwabno oraz Dźwierzuty działali ci sami sprawcy.

W toku realizacji czynności operacyjnych, kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wpadli na trop prawdopodobnych sprawców. Zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Wielbark oraz 62-letniego mieszkańca gminy Janowo w powiecie nidzickim. Dwaj mężczyźni mieli kraść głównie sprzęty budowlane, narzędzia oraz sprzęt AGD i RTV. Straty na rzecz różnych osób, jakie spowodowali, oszacowano na łączną kwotę blisko 300 tys . złotych. Policjanci odzyskali większą część skradzionych łupów.

Funkcjonariusze ustalili pełen zakres i dowody przestępczej działalności mężczyzn. Usłyszeli oni łącznie 39 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem, kradzieży, zakłócenia miru domowego oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.