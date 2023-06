Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podczas Igrzysk Europejskich w Myślenicach Data publikacji 30.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Myśleniccy i małopolscy policjanci wspomagani przez funkcjonariuszy z innych województw kontynuują działania związane z zabezpieczaniem imprez sportowych odbywających się na terenie Myślenic, w związku z trwającymi III Igrzyskami Europejskimi.

Najpierw (od 25 do 27 czerwca), na arenie hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach do rywalizacji stanęli zawodnicy muaythai. Po zakończeniu zmagań w tajskim boksie nadszedł czas na drugiego debiutanta podczas Igrzysk Europejskich, czyli kickboxing. Od piątku 30 czerwca do niedzieli 2 lipca w Arenie Myślenice swoje umiejętności kickbokserskie zaprezentuje ponad 120 zawodników z 22 krajów, a wśród nich również reprezentanci naszego kraju.

Przez cały okres trwania igrzysk myśleniccy policjanci wspomagani przez funkcjonariuszy z województwa małopolskiego i innych prowadzą działania związane z zabezpieczeniem imprez sportowych rozgrywanych na terenie Myślenic. Od początku sportowych zmagań mundurowi zwracają uwagę na bezpieczeństwo zawodników, kibiców oraz mieszkańców miasta i turystów. Policjanci cały czas obecni są w rejonach, w których odbywa się sportowa rywalizacja. W trakcie zabezpieczeń sportowych wydarzeń funkcjonariusze głównie zwracają uwagę, aby w ich rejonie nie dochodziło do naruszeń ładu i porządku publicznego. Ponadto policjanci ruchu drogowego dbają o to, aby w rejonie rozgrywek ruch na drodze odbywał się bez zakłóceń. Do tej pory, podczas zabezpieczenia mundurowi nie odnotowali poważnych zdarzeń.

Prosimy stosować się do poleceń policjantów i służb porządkowych w obiektach sportowych.