Policjanci z wrocławskich Krzyków pomogli zagubionemu chłopcu w spektrum autyzmu

Data publikacji 30.06.2023 Do niebezpiecznej sytuacji doszło na wrocławskich Krzykach. 7-letni chłopiec na jednym z przystanków autobusowych przebywał pod opieką swojej babci. W pewnym momencie postanowił jej po prostu uciec. Jako, że jest dzieckiem w spektrum autyzmu, sytuacja ta była wyjątkowo groźna. Na szczęście szybkie i efektywne działania policjantów umożliwiły odnalezienie zaginionego, który trafił pod opiekę swojej mamy.

Do zaginięcia doszło we wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Na jednym z przystanków komunikacji miejskiej z autobusu wysiadł chłopiec. Podróżował on wraz ze swoją babcią, której w pewnym momencie postanowił uciec. Na szczęście, dzięki szybkim i efektywnym działaniom policjantów oraz dobrej współpracy z rodziną 7-latka, funkcjonariusze odnaleźli chłopca i przekazali go pod opiekę mamy. Mundurowi zlokalizowali zaginionego na pętli tramwajowej przy Parku Klecińskim. Okazało się, że chłopiec, który oddalił się z ulicy Powiewnej, przez około 3 godziny zdążył samodzielnie pokonać znaczną odległość.

W sytuacjach, kiedy funkcjonariusze mają do czynienia z osobami wymagającymi nieco innego podejścia, oczywistym jest fakt, że mogą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Na szczęście te poszukiwania miały swój szczęśliwy finał. Niezmiernie doceniamy zatem fakt, że funkcjonariusze z Dolnego Śląska, dzięki m.in. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Bonitum oraz Fundacji Fiona, w dniach 26-27.06.2023 roku, wzięli udział w szkoleniu „Niebiesko-Niebiescy”. Policjanci podczas dwudniowego przedsięwzięcia nabyli podstawową wiedzę o autyzmie, poznali charakterystykę funkcjonowania osób w spektrum autyzmu, w tym także osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mundurowi poznali także emocje towarzyszące ich codzienności i szereg problemów, z którymi muszą zmagać się każdego dnia.