Policjant z kieleckiego oddziału prewencji w czasie wolnym zatrzymał w Krakowie nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 30.06.2023 Policjant Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, delegowany do Krakowa wraz ze swym pododdziałem do zabezpieczenia Igrzysk Europejskich , w czasie wolnym od służby udaremnił jazdę nietrzeźwemu motocykliście.

Policjant, na co dzień pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Kielcach, od kilku dni jest zaangażowany wraz ze swoją kompanią w zabezpieczenie Igrzysk Europejskich w Krakowie. Gdy wczoraj, 29.06.2023 r., przed 22.00, jadąc ul. Księcia Józefa w Krakowie, wracał do miejsca zakwaterowania, zauważył motocyklistę, który stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tor jazdy mógł wskazywać, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu bowiem motocyklista podczas swojej eskapady, wielokrotnie przejeżdżał na przeciwległy pas ruchu. Policjant ruszył za nim. Po chwili kierujący jednośladem zjechał do zatoczki autobusowej. Wówczas funkcjonariusz zatrzymał swój pojazd w bezpiecznym miejscu i podbiegł do motocyklisty. Stróż prawa najpierw zapytał, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy medycznej. Motocyklista zaprzeczył, a policjant wyczuł od niego wyraźną woń alkoholu, więc natychmiast wyciągnął kluczyki ze stacyjki motocykla, udaremniając nieodpowiedzialnemu kierowcy dalszą jazdę. Następnie wezwał na miejsce patrol drogówki. Mundurowi wylegitymowali mężczyznę i przebadali go na zawartość alkoholu. Wynik wskazał, że 55-letni krakowianin wsiadł za kierownicę pojazdu, mając ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że kierowcy zostało wcześniej zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych.

Teraz 55-latkowi za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów, kara grzywny oraz obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.