Doświadczenie i umiejętności negocjacyjne policjantów pomogły ocalić kolejne życie Data publikacji 30.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Umiejętności negocjacyjne funkcjonariuszy z głogowskiej komendy powiatowej pozwoliły na uratowanie życia mężczyzny, który chciał targnąć się na własne życie. W stanie gotowości byli policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Wszystkie służby stanęły na wysokości zadania, a dzięki profesjonalnie prowadzonej przez stróżów prawa rozmowie, zagrożenie dla życia i zdrowia niedoszłego samobójcy minęło.

Wczoraj, około godziny 16:25, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głogowie odebrał niepokojące zgłoszenie, według którego mężczyzna znajdujący się w kryzysie emocjonalnym wszedł na kratownicę głogowskiego mostu i grozi, że skoczy. Policjanci, wiedząc, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta, pilnie udali się we wskazane miejsce. W działania zaangażowano również funkcjonariuszy straży pożarnej oraz ratowników medycznych. Policjanci potwierdzili zgłoszenie i od razu podjęli stosowne działania. Ruch na moście został wstrzymany.

Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Jednak, dzięki umiejętnościom negocjacyjnym oraz doświadczeniu policjantów, mężczyzna zszedł z kratownicy. Znajdujący się na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do placówki medycznej. Po wykonaniu niezbędnych badań mundurowi sprawdzili trzeźwość niedoszłego samobójcy. Okazało się, że w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. W związku z tym został on przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, gdzie został osadzony celem wytrzeźwienia. Gdy tylko wytrzeźwiał, mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie personel placówki objął go specjalistyczną opieką medyczną.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak wówczas rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym pokonywaniu trudności. Gdy przestajemy sobie radzić z natłokiem codziennych problemów, nie bójmy się skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii czy psychiatrii działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Skorzystaj z bezpłatnych telefonów pomocowych:

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu w godz. 14:00 – 22:00,

116 111 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo,

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całodobowo,

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi wyżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo.