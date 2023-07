Skuteczni w walce z drogowym bandytyzmem Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci bezustannie i skutecznie eliminują piratów drogowych. Wciąż jednak pojawiają się tacy, którzy nie licząc się z czyimś życiem, siejąc strach i tragedie na drogach regionu. Szaleńcze szarże tych nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych coraz częściej mogą ujrzeć światło dzienne. Wszystko to za sprawą nagrań z prywatnych kamer samochodowych, które coraz częściej i liczniej trafiają na skrzynkę Lubuskiej Policji. Ich właściciele będąc świadkami mrożących krew w żyłach drogowych ekscesów, chcą aby ci zniknęli z naszych dróg.

Dzięki lubuskiej drogówce, kierowcom i rozwijającej się infrastrukturze, 2022 rok był najbezpieczniejszy w historii województwa lubuskiego. To rok ciężkiej pracy na rzecz drogowego bezpieczeństwa, który skutkował tym, że na drogach regionu zginęło najmniej osób. Ale było to efektem wielu policyjnych aktywności. To aż 150 tysięcy skontrolowanych uczestników ruchu drogowego – kierowców, motocyklistów, rowerzystów czy pieszych. W 2022 roku lubuscy policjanci ruchu drogowego ujawnili aż 96500 wykroczeń. Aż 52450 ujawnionych wykroczeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Aż 1674 kierowców straciło prawo jazdy, w tym 748 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. To niezwykle istotna sprawa - warto przypomnieć, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości i niedostosowanie jej do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Wyższa prędkość wpływa na dłuższą drogę hamowania, a w przypadku występowania śliskiej, mokrej nawierzchni ta droga jeszcze niebezpiecznie się wydłuża. Zatrzymano 6703 dowodów rejestracyjnych – przede wszystkim za zły stan techniczny pojazdu lub brak badań technicznych. W trosce o to, aby na lubuskich drogach nie poruszali się pijani kierowcy policjanci przeprowadzili już blisko 238 tysięcy badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponad 2528 z nich złamało tę naczelną zasadę bezpieczeństwa, dotycząca trzeźwości za kierownicą.

Efekt? Otóż w 499 wypadkach zginęły 63 osoby, a 580 zostało rannych. Tak bezpiecznie nie było jeszcze nigdy. Wystarczy przypomnieć, że w 2003 roku na lubuskich arteriach komunikacyjnych życie traciło nawet 180 osób.

Najbardziej niebezpieczne i agresywne zachowania zmotoryzowanych od ponad trzech lat są ujawniane przez policjantów specjalnej grupy „SPEED”. Grupy, której głównym fundamentem są najlepsi i najbardziej doświadczeni policjanci ruchu drogowego. Mundurowi wyposażeni w szybkie i nowoczesne radiowozy z videorejestratorem zwalczają agresywne zachowania na drodze, które powodują śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu – innych kierowców, rowerzystów czy pieszych. Piraci drogowi często rozpędzają swoje samochody, wielokrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość. Niestety w niektórych przypadkach od razu ponosząc tego konsekwencje. I to zazwyczaj nie tylko te prawne, ale te bardziej dotkliwe – kończące się trwałym kalectwem albo śmiercią. A warto przypomnieć, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości i niedostosowanie jej do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. W ubiegłym roku policjanci z grupy „SPEED” skontrolowali blisko 13945 pojazdów, ujawniając 13684 wykroczeń i zatrzymując 390 uprawnień do kierowania. Mundurowi z grupy „SPEED” docierają do tych, którzy na drodze balansują między życiem, a śmiercią. Kierowani są na drogi, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego lub w miejsca organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych.

Już od ponad dekady analizują lubuscy policjanci ruchu drogowego analizują otrzymane zapisy kamer samochodowych, które trafiają na adres mailowy: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl. To mrożące krew w żyłach sceny, które obnażają brak zdrowego rozsądku oraz pełną ignorancję już nie tylko do przepisów prawa, ale i do życia swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nie ma akceptacji dla takich zachowań. Dlatego drogowi piraci już dalej nie pojadą! Cieszy fakt, że mamy sojuszników wśród innych kierowców, którzy nie są obojętni na drogowy bandytyzm i coraz więcej zapisów z samochodowych kamer przesyła na naszą mailową skrzynkę. Skłania ich pewnie moment, kiedy w ułamku sekundy muszą zareagować zjeżdżając do przysłowiowego rowu, aby uniknąć czołowego zderzenia i śmierci, niesionej przez drogowych szaleńców. Taka trauma przelewa z reguły czarę goryczy i sprawia, że takie nagranie trafia pod właściwy adres. Razem z pewnością jeszcze skuteczniej wyeliminujemy skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, które na drogach nigdy nie powinny mieć miejsca. Zero tolerancji dla drogowego piractwa.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek