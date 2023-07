Śmiertelny wypadek drogowy w Lubomierzu. Zginęła 51-letnia motocyklistka, emerytowana policjantka Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, w którym zginęła 51-letnia motocyklistka – emerytowana policjantka z Nowego Targu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, w miejscowości Lubomierz, w powiecie limanowskim.

W niedziele, 2 lipca 2023 roku o godzinie 13.15 w miejscowości Lubomierz doszło do tragicznego wypadku drogowego. Jak wynika z pierwszych informacji ustalonych przez policjantów na miejscu zdarzenia, 60-letni kierujący pojazdem marki Toyota z nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku motocyklem marki Kawasaki. Motocyklem kierowała 51-letnia kobieta z powiatu nowotarskiego, która przewoziła na nim 9-letniego syna. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu. 9-latek został w ciężkim stanie przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Prokocimiu.

W zdarzeniu brał udział również drugi motocykl marki BMW, którym kierował 42-letni mężczyzna jadący bezpośrednio za motocyklem Kawasaki. 42-latek nie doznał obrażeń ciała. To mąż zmarłej 51-latki.

Do szpitala została zabrana również 60-letnia pasażerka z pojazdu marki Toyota. Obrażenia, jakich doznała, nie zagrażały jej życiu. 60-letni kierujący toyotą (mieszkaniec gminy Łukowica) był trzeźwy, pobrano mu również krew do badań. Został zatrzymany.

Decyzją prokuratora ciało kobiety zabezpieczono do badań sekcyjnych, a wszystkie pojazdy trafiły na policyjny parking.

Przez kilka godzin droga wojewódzka w miejscowości Lubomierz była zablokowana. Dokładne okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku wyjaśniają policjanci z komisariatu w Mszanie Dolnej.

Zmarła w tym zdarzeniu 51-letnia kobieta była emerytowaną policjantką. Katarzyna do 2017 roku służyła w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, w Wydziale Ruchu Drogowego, często kierując służbowym motocyklem, czy to podczas rutynowych partoli lub eskort, czy to podczas zabezpieczeń imprez sportowych. Motocykle były jej pasją, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym...

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Zmarłej składamy najszczersze kondolencje.

Cześć Jej pamięci!