Siła, pasja, zaangażowanie – lubuska policjantka z trzema medalami w martwym ciągu Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę (1 lipca) we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Służb Mundurowych w Martwym Ciągu. W zawodach po raz pierwszy wystartowała starszy aspirant Paulina Weryk, policjantka krośnieńskiej komendy, zdobywając dwa brązowe i jeden srebrny medal. Jej sukces jest zwieńczeniem ciężkiej pracy, determinacji i ogromnego wsparcia rodziny oraz przełożonych.

Starszy aspirant Paulina Weryk to policjantka krośnieńskiej komendy, która swoją postawą i determinacją udowadnia, że marzenia są po to by je realizować. Aktualnie pełni obowiązki dzielnicowego na gminie Krosno Odrzańskie, a prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. Mimo natłoku obowiązków znajduje czas zarówno na realizację swojego planu treningowego, jak i prowadzenie zajęć dla innych, gdzie jako instruktor fitness motywuje kobiety do dbania o swoją sylwetkę.

W sobotę (1 lipca) ziściło się jej marzenie. Reprezentując Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim wystartowała w V Otwartych Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu RAW Federacji WPC Polska i III Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW, które odbyły się we Wrocławiu. Swoją ciężką pracę przełożyła na sukces. Ważąc 56 kilogramów, podniosła w martwym ciągu 130 kilogramów, co ostatecznie dało jej II miejsce w kategorii Women’s Submaster Open i III miejsce w kategorii do 60 kilogramów w III Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW oraz III miejsce w kategorii Women’s Submaster Open w V Otwartych Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu. Radość była ogromna.

Dlaczego akurat martwy ciąg? Po kilku latach treningów siłowych, szukając nowych wyzwać trafiła na trójbój, w którym się zakochała i postanowiła zmierzyć się z tą trudną dyscypliną. Martwy ciąg jest jednym z bojów składający się na trójbój. Sam pomysł na udział w zawodach zrodził się rok temu. Przy ogromnym wsparciu męża, przełożonych oraz dostosowaniu planu ćwiczeń do życia zawodowego i rodzinnego rozpoczęła przygotowania. Były to jej pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie zawody. Paulina już planuje udział w kolejnych, by osiągnąć jeszcze więcej i przede wszystkim pobić swój rekord. Gratulujemy naszej koleżance zdobycia medali i życzymy kolejnych sukcesów.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

foto/video: archiwum prywatne Pauliny Weryk