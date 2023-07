Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas Igrzysk Europejskich w Nowym Targu Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończyły się kwalifikacje olimpijskie w boksie rozgrywane w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w ramach III Igrzysk Europejskich. Od pierwszych dni rozgrywek nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców oraz mieszkańców miasta i turystów czuwali nowotarscy policjanci wspomagani przez policjantów z wydziałów ruchu drogowego komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej we Wrocławiu oraz komend miejskich z Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry oraz mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Podczas zabezpieczenia mundurowi nie odnotowali poważnych zdarzeń.

Od 23 czerwca br., w Miejskiej Hali Lodowej na terenie Nowego Targu trwały zawody rozgrywane w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Kwalifikacje olimpijskie w boksie zakończyły się 2 lipca br. Od pierwszych dni rozgrywek nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców oraz mieszkańców miasta i turystów czuwali nowotarscy policjanci wspomagani przez policjantów z wydziałów ruchu drogowego komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej we Wrocławiu oraz komend miejskich z Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry, a także mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Patrole prewencji pojawiły się w rejonie nowotarskiej hali lodowej oraz wyznaczonych strefach dla kibiców w Rabie Wyżnej, Szczawnicy oraz Czarnym Dunajcu. Do działań zaangażowani byli także policjanci operacyjni. Sytuację na trasach dojazdowych do hali monitorowali policjanci ruchu drogowego. Podczas pilotaży osób chronionych z Krakowa do Nowego Targu, jak zawsze niezawodni byli policjanci ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Oprócz działań związanych z operacją policyjną policjanci realizowali swoje podstawowe zadania oraz dbali o bezpieczeństwo na terenie powiatu. Delegowani na Podhale funkcjonariusze wrócili już do swoich jednostek. Podczas zabezpieczenia igrzysk na terenie powiatu nowotarskiego nie odnotowano poważnych zdarzeń.