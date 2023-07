Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia Igrzysk Europejskich na Sądecczyźnie Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami III Igrzyska Europejskie 2023. Nad bezpiecznym przebiegiem tego sportowego wydarzenia czuwali policjanci, w tym również Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy zabezpieczali zawody rozgrywane na terenie Krynicy-Zdroju i Nowego Sącza.

Od 23 czerwca do 1 lipca br. na Sądecczyźnie odbywały się zawody sportowe w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Zawodnicy rywalizowali w taekwondo i judo w Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju, kolarze górscy na torze na krynickiej Górze Parkowej, natomiast w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu rozegrano zawody w breakingu. W ramach policyjnej operacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa sportowcom, gościom, kibicom, mieszkańcom i turystom, sądeccy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także mundurowych z jednostek podlegających komendom wojewódzkim Policji w Łodzi i Opolu, dbali w tym czasie o bezpieczeństwo, zarówno na terenie Krynicy-Zdroju i Nowego Sącza, jak i na trasach dojazdowych do tych miejscowości. Patrole policjantów pionu prewencji pojawiały się w rejonie obiektów sportowych i innymi miejsc, gdzie gromadzili się kibice. Policjanci zwracali uwagę na ład i porządek publiczny, a także przeciwdziałali naruszeniom prawa, np. kradzieżom kieszonkowym czy innym przestępstwom. Działania w tym zakresie prowadzili także policjanci operacyjni. Z kolei funkcjonariusze ruchu drogowego monitorowali sytuację na trasach dojazdowych do Krynicy-Zdroju i Nowego Sącza, a ich zadaniem było upłynnianie ruchu i kierowanie na objazdy w razie utrudnień komunikacyjnych. Dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu policjantów, przedstawicieli innych służb, lokalnego samorządu, a także organizatorów tego sportowego wydarzenia, na Sądecczyźnie było bezpiecznie.