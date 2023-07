Zabrzański policjant zdobywa podium w IV Mistrzostwach Polski Policjantów w Triathlonie Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Jordan Kowalczyk z Komisariatu I Policji w Zabrzu sprawdza się nie tylko w roli policjanta, ale również sportowca w jednej z najbardziej wymagających dyscyplin, jaką jest triathlon. W Suszu odbyły się IV Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie ½ Iroman, w ramach wydarzenia Susz Triathlon 2023. Zabrzański policjant stanął na podium, zdobywając 3 miejsce w kategorii open policjantów.

Mistrzostwa zostały objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Współorganizatorami wydarzenia były Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZP w Olsztynie.

Susz Triathlon to kultowa impreza triathlonowa. Corocznie na suskiej linii startowej melduje się ponad 1000 sportowców. Jeśli doliczymy do tego kolejne kilka tysięcy osób, które kibicują zawodnikom na trasie kolarskiej, biegowej i na mecie wyścigu, otrzymujemy atrakcyjną imprezę, która łączy wymagający sport z rozrywką na najwyższym poziomie.

Zawody 1/2 ironman organizowane są na dystansach: 1,9 km pływanie, 90 km jazda na rowerze i 21,1 km biegu. Triathlon to ekstremalnie wymagająca dyscyplina sportowa, która przyciąga najwytrwalszych sportowców. Do takich właśnie zalicza się aspirant sztabowy Jordan Kowalczyk, który na co dzień pełni służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta w Komisariacie I Policji w Zabrzu. Po trudnej i zaciętej rywalizacji policjant ukończył zawody z czasem 4:40:16, zdobywając III miejsce w kategorii open policjantów.

Naszemu policjantowi życzymy zdrowia i wytrwałości w dążeniu do osiągania kolejnych sportowych celów.