Policjanci zabezpieczali ceremonię zamknięcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie Data publikacji 03.07.2023 Wczoraj, na stadionie miejskim przy ul. Reymonta w Krakowie odbyła się ceremonia zamknięcia III Igrzysk Europejskich. Policjanci przez cały dzień czuwali nad bezpieczeństwem sportowców, kibiców i mieszkańców Krakowa.

2 lipca br., o godzinie 20:30 na największym krakowskim obiekcie sportowym znajdującym się przy ul. Reymonta odbyła się uroczystość zamknięcia III Igrzysk Europejskich. Przez prawie dwa tygodnie krakowscy policjanci wspólnie z mundurowymi z województw świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego zabezpieczali rejony miasta, w których rywalizowali sportowcy. Policjanci przez cały czas dbali o to, aby zarówno sportowcy, kibice jak i mieszkańcy miasta mogli czuć się bezpiecznie, przebywając w miejscach, gdzie odbywała się sportowa rywalizacja. Mundurowi codziennie zabezpieczali także rejon Wioski Zawodniczej zlokalizowanej na terenie miasteczka studenckiego AGH. Ponadto funkcjonariusze drogówki dbali o to, aby w rejonie rozgrywania poszczególnych dyscyplin nie dochodziło do utrudnień w ruchu drogowym.

W związku z wczorajszymi uroczystościami związanymi z zakończeniem sportowego święta policjanci już od godzin porannych zabezpieczali nie tylko rejon stadionu przy ul. Reymonta, ale także te części Krakowa, gdzie gromadzili się kibice. Mundurowi zwracali także uwagę, aby przemieszczenie się osób w rejon stadionu odbywało się w bezpieczny sposób i aby ruch na krakowskich drogach odbywał się płynnie i bez utrudnień. Od godziny 18:30, kiedy bramy na stadion zostały otwarte dla kibiców, policjanci skoncentrowali tam swoją uwagę. W obiekcie sportowym przy ul. Reymonta zasiadło prawie 15 tysięcy kibiców. Około godziny 21:00, policjanci zabezpieczali przejście zawodników biorących udział w igrzyskach z Wioski Zawodniczej na stadion, a także ich drogę powrotną. Po zakończonej uroczystości mundurowi nadzorowali, aby rozejście kibiców odbywało się w bezpieczny sposób. Wczorajsze działania związane z zabezpieczeniem ceremonii zamknięcia III Igrzysk Europejskich przebiegły spokojnie, a policjanci nie odnotowali poważnych zdarzeń.