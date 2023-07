Zabił swojego dziadka, a nożem ranił babkę. Jest tymczasowy areszt dla 24-latka! Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bialscy policjanci zatrzymali 24-latka, podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa swoich dziadków. Sprawca zaatakował nożem seniorów zadając im ciosy. Niestety życia 85-latka nie udało się uratować. Do szpitala w stanie zagrażającym życiu trafiła 75-latka. Dzisiaj 24-latek trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W piątkowe popołudnie (30.07.2023) dyżurny wisznickiego komisariatu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej z posesji w gminie Łomazy wnuk zaatakował nożem swoich dziadków. Na miejsce natychmiast skierowani zostali mundurowi, którzy zatrzymali agresywnego 24-latka, podejrzewanego o ten czyn. Sprawca zadał ciosy zarówno 85-latkowi jak też jego 75-letniej żonie. Niestety pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Kobieta z obrażeniami ciała zagrażającymi jej życiu została przetransportowana do szpitala.

24-latek trafił do policyjnego aresztu. Od mężczyzny została pobrana krew do badań na zawartość substancji zabronionych w jego organizmie. W weekend został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i prokuratury zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami popełniona zbrodnia zagrożona jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.