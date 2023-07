Odpowie za groźby i znęcanie nad szczeniakiem Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy wywiadowcy zatrzymali agresora, który groził nożem swojej byłej partnerce. Gdy mężczyzna został zatrzymany wyszło na jaw, że znęcał się również nad szczeniakiem. 47-latek trafił do policyjnej celi. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 30 czerwca 2023 roku do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, że jej były partner wtargnął do jej mieszkania, a następnie groził jej nożem.

Od kobiety przyjęto zawiadomienie o przestępstwie, a policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. W sobotę, 1 lipca 2023 roku pojechali do jego miejsca zamieszkania, jednak nikogo nie zastali. Patrolując ulice w pewnym momencie zauważyli piotrkowianina. Po wylegitymowaniu wywiadowcy potwierdzili, że to 47-letni agresor. Mężczyzna w kieszeni miał około 6-tygodniowego psa. Policjanci zauważyli szczeniaka ze sklejonymi uszami, które były zawiązane wstążką. Uszy były zaropiałe i zakrwawione, a każda próba dotknięcia ucha kończyła się piskiem zwierzęcia. Mężczyzna został zatrzymany, a szczeniak zabrany do lekarza weterynarii.

Piotrkowianin usłyszał już zarzuty gróźb karalnych oraz znęcania się nad zwierzęciem. Szczeniak po udzielonej pomocy trafił pod opiekę azylu dla zwierząt. Za popełnione przestępstwa 47-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.