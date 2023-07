Policjant OPP Kraków zdobył brązowy medal w mistrzostwach Polski w łucznictwie Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 30.06-2.07 br., w Żywcu odbywały się XXXVIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie. Posterunkowy Patryk Cacak, policjant pełniący służbę w I Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, zdobył III miejsce w konkurencji zespołowej mężczyzn.

Zawody w konkurencji młodzieżowej są rozgrywane na dystansie 70 metrów. W pierwszej fazie konkurencji oddawane są 72 strzały, a ich wynik decyduje o liście rankingowej zawodników startujących w zawodach. W konkurencji zespołowej udział biorą drużyny złożone z 3 zawodników. Suma uzyskanych punktów przez wszystkich 3 zawodników daje miejsce na liście rankingowej, z której tworzona jest lista pojedynków wszystkich zespołów męskich uczestniczących w zawodach. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn męskich z całej Polski. Pojedynki eliminacyjne polegają na oddaniu 2 strzałów przez każdego z zawodników drużyny, wyższy wynik daje drużynie 2 punkty setowe. Uzyskanie przez zespół 5 punktów w sumie setów daje im zwycięstwo w pojedynku.



Patryk Cacak jest jeszcze stosunkowo młodym policjantem. Zanim wstąpił w nasze szeregi oddawał się pasji (od 2015 roku), jaką jest łucznictwo. Ta dyscyplina sportu wymaga precyzji, skupienia i dyscypliny, cech, które doskonale współgrają z naszym zawodem. Podczas rozmowy funkcjonariusz podzielił się swoimi refleksjami na temat mistrzostw oraz swojego zamiłowania do łucznictwa. Powiedział: „Czuję ogromną dumę z zajęcia III miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. To dla mnie niezwykłe wyróżnienie i dowód na to, że ciężka praca przynosi efekty. Łucznictwo to nie tylko sport, ale również sposób na relaks po służbie. Jestem szczęśliwy, że mogę łączyć moją służbę w policji z realizacją mojej pasji”.



Przykład Patryka Cacka stanowi doskonałą ilustrację tego, że zaangażowanie i rozwijanie zainteresowań w innych obszarach życia mogą przynieść nam sukcesy i satysfakcję. Wierzymy, że Patryk będzie kontynuował swoją przygodę z łucznictwem, osiągając kolejne triumfy zarówno na polu sportowym, jak i w codziennej służbie jako nasz policjant.