Policjant tczewskiej drogówki podbija góry - Przebiegł Supermaraton Gór Stołowych Data publikacji 03.07.2023 Podziw i szacunek należą się policjantom, którzy codziennie stawiają czoła wyzwaniom ruchu drogowego, dbając o nasze bezpieczeństwo na drogach. Jednak niektórzy z nich wykraczają poza swoje służbowe obowiązki, udowadniając, że są nie tylko wzorowymi stróżami prawa, ale również utalentowanymi sportowcami. Przykładem tego jest niezwykłe osiągnięcie policjanta drogówki, który wziął udział w Supermaratonie Gór Stołowych, pokonując trasę liczącą 55 km.

Policjant drogówki, asp. Arkadiusz Ruciński zapisał się w historii tczewskiej policji jako pierwszy funkcjonariusz, który odważył się zmierzyć z tak wymagającym wyzwaniem sportowym. Góry Stołowe, piękny i malowniczy obszar przyrodniczy w Polsce, zasłynęły jako trasa wymagająca nie tylko kondycyjnie, ale także technicznie. Przebiegnięcie 55 kilometrowej trasy, pokonując różnice wzniesień, to zadanie dla wytrwałych i wyjątkowo zdeterminowanych biegaczy. Asp. Arkadiusz Ruciński, mający za sobą kilkuletnie doświadczenie w ruchu drogowym, przygotowywał się intensywnie do tego wyzwania. Codzienna służba na drodze nie były przeszkodą, by odkładać czas na treningi. Policjant znalazł motywację i wsparcie. Przygotowanie do Supermaratonu wymagało od niego ogromnego wysiłku fizycznego i psychicznego. W dniu startu Supermaratonu Gór Stołowych atmosfera była napięta. Policjant wyruszył w to niezwykłe przedsięwzięcie razem z setkami innych biegaczy. Trasa, z wyznaczonymi punktami kontrolnymi, wiodła przez piękne lasy, wzniesienia i malownicze ścieżki górskie. Nawierzchnia wymagała nie tylko szybkiego biegu, ale również umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków terenowych. Po kilkugodzinnej wyczerpującej rywalizacji funkcjonariusz przekroczył metę z uśmiechem na twarzy i ogromnym poczuciem satysfakcji. To niezwykłe osiągnięcie policjanta drogówki, który przebiegł 55 km trasę, jest dowodem na to, że nasze służby mundurowe nie tylko wykonują swoje codzienne obowiązki z pełnym zaangażowaniem, ale również potrafią inspirować innych swoim przykładem. Niech to wyjątkowe osiągnięcie będzie motywacją dla wszystkich, by nie bać się wyzwań i dążyć do spełniania swoich marzeń.