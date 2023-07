Tymczasowy areszt dla 35-latka, który groził, że wysadzi budynek Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kościerscy funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który odkręcił gaz i groził wysadzeniem jednego z budynków wielorodzinnych na terenie miasta. Dzięki zdecydowanemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii. Agresor usłyszał już prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

W miniony piątek, 30.06.2023 r., około godziny 19.00 policjanci patrolówki zostali wezwani na jedną z ulic w Kościerzynie, gdzie mężczyzna po awanturze z rodziną, zamknął się w mieszkaniu, grożąc, że odkręci gaz. Funkcjonariusze podjęli próbę uspokojenia go i wielokrotnie wzywali do otwarcia drzwi. Mężczyzna jednak zaczął nagle wykrzykiwać, że wysadzi budynek w powietrze. Mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego, który wezwał na miejsce pozostałe patrole policyjne oraz strażaków i pracowników zakładu energetycznego. Mundurowi ewakuowali wszystkich mieszkańców do specjalnego autobusu podstawionego przez burmistrza miasta, gdzie mieszkańcy mogli się schronić. W tym czasie pracownicy zakładu energetycznego odcięli prąd. Na miejsce przyjechali również policyjni negocjatorzy oraz kontrterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wspólne działania negocjatorów i policjantów z Kościerzyny doprowadziły do wejścia do mieszkania i zatrzymania 35-latka, który trafił na badania lekarskie, a następnie do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wywołania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji, znieważenia ich, kierowania gróźb karalnych oraz kradzieży mienia, których dopuścił się wcześniej. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.