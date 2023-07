Zapłacili za telefony fałszywymi euro Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwo oraz wprowadzanie do obiegu ponad 5 tys. fałszywych euro. Mężczyźni zapłacili za telefony fałszywkami i trafili w ręce policjantów. Wczoraj sąd zastosował wobec sprawców tymczasowy trzymiesięczny areszt. Teraz grozi im kara nawet 10 lat więzienia.

Kryminalni z komisariatu w Śródmieściu pracowali nad sprawą oszustwa, do którego doszło pod koniec maja. Pokrzywdzony za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych sprzedał dwa telefony o wartości ponad 10 tys. zł. Sprawcy zapłacili za nie 2300 euro, które okazały się fałszywe. W miniony piątek kryminalni zdobyli informację, że ci sami sprawcy założyli nowe konto i posługując się innymi danymi, ponownie chcą kupić telefon. Pokrzywdzony, jak tylko zorientował się, że najprawdopodobniej są to te same osoby, natychmiast zawiadomił policjantów.

Kryminalni pojechali na miejsce, a gdy byli w pobliżu, zauważyli, jak do zgłaszającego podchodzi mężczyzna, ogląda telefon i płaci za niego. Policjanci postanowili go wylegitymować i gdy się zbliżali, zauważyli, że nagle zaczyna uciekać inny, stojący w pewnej odległości mężczyzna. Dla kryminalnych była to jasna informacja, że również ten mężczyzna jest zamieszany w oszustwo i natychmiast za nim ruszyli. Po krótkim pościgu kryminalni zatrzymali 17-letniego obywatela Ukrainy oraz 20-letniego obywatela Białorusi. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli od pokrzywdzonego 1200 euro, którymi mężczyźni zapłacili za telefon. Podczas kontroli policjanci ujawnili przy jednym z zatrzymanych kolejne 1700 euro. Zabezpieczone banknoty zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu, który potwierdził, że są fałszywe.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy. Wczoraj sąd zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczny tymczasowy areszt. Teraz grozi im kara nawet 10 lat więzienia. Za oszustwo grozi kara 8 lat więzienia. Za wprowadzanie do obrotu fałszywych pieniędzy grozi kara 10 lat więzienia.