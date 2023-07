Nietrzeźwy motocyklista potrącił dziewczynkę, został zatrzymany

Policjanci w minioną sobotę zatrzymali dwóch nietrzeźwych motocyklistów w Wierzchowie Dworcu, po tym, jak jeden z nich potrącił na drodze polnej 15-letnią dziewczynę. Zatrzymani mężczyźni kierowali motocyklami crossowymi niedopuszczonymi do ruchu drogowego, obaj nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dziewczyna, mieszkanka gminy Człuchów z poważnymi obrażeniami ciała została zabrana śmigłowcem do szpitala w Gdańsku. Funkcjonariusze aktualnie ustalają szczegóły tego wypadku.