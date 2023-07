Z nożem na policjantów Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut czynnej napaści z nożem na funkcjonariuszy usłyszał 37-latek z gminy Nowy Targ zatrzymany podczas interwencji domowej. Mężczyzna groził i znieważał interweniujących funkcjonariuszy. Za popełnione przestępstwa, grozi mu kara pobawienia wolności od roku nawet do 10 lat. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór i obowiązek powstrzymywania się od spożywania alkoholu.

W piątek, 30 czerwca 2023 roku po godzinie 18.00, policjanci prewencji z nowotarskiej komendy zostali wezwani na interwencję w sprawie awantury z członkiem rodziny do jednego z domów na terenie gminy Nowy Targ. Po przyjeździe na miejsce na widok mundurowych z domu wybiegł mężczyzna z nożem w ręku. Agresywny 37-latek wymachiwał nożem i groził policjantom pozbawieniem życia, zmuszając ich do odstąpienia od dalszych czynności. Nie reagował na wydawane polecenia, niejednokrotnie znieważając interweniujących funkcjonariuszy. Dopiero na widok paralizatora odłożył nóż. Pijany agresor został obezwładniony i zatrzymany w nowotarskiej komendzie. Nóź został zabezpieczony jako dowód do sprawy. Badanie stanu trzeźwości 37-latka wykazało 1,7 promila.

Następnego dnia podejrzanego doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za czynną napaść na policjantów, znieważenie i groźby kierowane do mundurowych w celu wymuszenia odstąpienia od czynności służbowych, grozi mu kara pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór i obowiązek powstrzymywania się od spożywania alkoholu.

(KWP w Krakowie / sc)