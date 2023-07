Policjant z powiatu krakowskiego w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwą kierującą Data publikacji 03.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Zabierzowie w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwą kierującą. 51-latka prowadziła pojazd mając 1,2 promila alkoholu. Została zatrzymana.

W minioną sobotę (1 lipca br.) w godzinach wieczornych, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Zabierzowie sierżant Sylwester Majda, w dniu wolnym od służby, jadąc prywatnym samochodem przez Kryspinów, zwrócił uwagę na jadącą przed nim hondę, która wymusiła pierwszeństwo przed innym pojazdem. Policjant, jadąc w tym samym kierunku co honda, bacznie obserwował kierującą, która po chwili wyłączyła światła mijania, przyśpieszała i zwalniała oraz jechała tzw. zygzakiem. Wówczas dzielnicowy podejrzewając, że samochód może być prowadzony przez pijanego kierowcę, natychmiast powiadomił dyżurnego komisariatu w Zabierzowie, a sam, choć był w czasie wolnym od służby, to jechał za hondą, usiłując przy tym zmusić kierującą do zatrzymania pojazdu i uniemożliwić jej dalszą jazdę. Kobieta dopiero po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymała się na terenie stacji paliw. Tam policjant również zatrzymał swój samochód i podbiegł do kierującej, nakazując otwarcie drzwi. Kiedy w kabinie poczuł woń alkoholu, to natychmiast wyłączył silnik w hondzie, wyjął kluczyki ze stacyjki i je schował. Kobietę z kolei sierżant Majda ujał do czasu przyjazdu patrolu.

Przybyli na miejsce policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie przejęli kierującą. Okazała się nią 51-latka z Krakowa. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta ma 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, wiec została zatrzymana. Policjanci zatrzymali jej też prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo 51-latkce grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat i zakaz prowadzenia pojazdów.

(KWP w Krakowie / mw)