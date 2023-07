Uderzenie w gang powiązany z pseudokibicami Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków. Wspólnie z policjantami z innych komórek i śląskich jednostek oraz policyjnych komandosów z Katowic zatrzymali 4 mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki i gotówkę. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie przedstawiono im zarzuty. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania. Wobec trójki z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec czwartego zastosowano dozór policyjny.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach monitorują i rozpracowują środowisko pseudokibiców. Ich działania mają na celu udaremnianie przestępczej działalności śląskich kiboli. W wyniku pracy śledczych rozpracowano kolejną grupę przestępczą zajmująca się narkobiznesem.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, na polecenie której policjanci dokonali zatrzymań. W skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie 4 mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat, w tym zawodnika MMA formacji "WOTORE". W trakcie przeszukań użytkowanych przez nich mieszkań, samochodów i garaży zabezpieczono m. in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę. W realizacji Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców uczestniczyli także mundurowi z Wydziału Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kryminalni z komend w Katowicach, Tychach i Jaworznie.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywarzaniem i obrotem narkotykami m.in. amfetaminą, mefedronem i marihuaną, a także za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi im od kilku do 12 lat więzienia. Trzech z podejrzanych trafiło na 3 miesiące do aresztu, czwarty został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

Śledczy nadal pracują nad sprawą i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

