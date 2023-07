Policjanci odzyskali sprzęt muzyczny skradziony na terenie Niemiec Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczości gospodarczą rzeszowskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który ukrywał przedmioty pochodzące z kradzieży. 31-latek w swoim samochodzie i przyczepie przewoził nowy sprzęt i akcesoria muzyczne. Policjanci ustalili, że przedmioty te zostały skradzione na terenie Niemiec. Mężczyzna usłyszał już zarzut paserstwa. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 19 czerwca policjanci z wydziału do walki z przestępczości gospodarczą uzyskali informację o mężczyźnie, który kontaktował się ze sklepami muzycznymi na terenie kraju i oferował im sprzęt muzyczny. Według rozmówców mężczyzna nie miał żadnej wiedzy na temat sprzedawanych instrumentów. Co więcej, na jednym z pudełek widniała niemiecka naklejka tamtejszej firmy kurierskich. Funkcjonariusze ustalili, że paczka ta była nadana w Niemczech i miała być dostarczona do Austrii, ale nigdy tam nie dotarła.

W trakcie wyjaśniania okoliczności sprawy policjanci zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Sirene. Za jego pośrednictwem ustalili, że funkcjonariusze z Magdeburga prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży transportu zawierającego instrumenty i sprzęt muzyczny. Wartość skradzionego transportu wycenili na kwotę ponad 25 tys. euro.

Wobec braku wątpliwości, że sprzęt pochodzi z kradzieży, policjanci zatrzymali mężczyznę, który chciał go sprzedać w jednym z rzeszowskich sklepów. To 31-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, który został przewieziony do komendy. W swoim samochodzie i przyczepie przewoził 18 kartonów ze sprzętem i akcesoriami muzycznymi, oryginalnie zapakowanych i fabrycznie opisanych.

Dzień później, po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący ukrycia przedmiotów i instrumentów muzycznych, o łącznej wartości co najmniej 100 tys. złotych. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa paserstwa i złożył wyjaśnienia.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, gdzie wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze.

Postępowanie w sprawie wcześniej popełnionego w Niemczech przestępstwa kradzieży przedmiotów, z którymi został następnie zatrzymany w Polsce mężczyzna, prowadzą tamtejsze organy ścigania.