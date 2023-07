Ćwiczenia zespołów specjalnych CBŚP z taktyki CQB, technik Krav Maga, paramedyki i wyszkolenia strzeleckiego

„Jedyną zasadą obowiązującą podczas walki jest to, że nie wiadomo, co się wydarzy. Należy być gotowym na to, co wydaje się niemożliwe.” - słowa amerykańskiego pisarza Harlana Cobena doskonale oddają potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego policjantów CBŚP. Tym razem policjanci z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji zorganizowali szkolenie dla funkcjonariuszy z zespołów specjalnych CBŚP, które miało miejsce w Opolu i Kamieniu Śląskim.