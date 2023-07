20-latek odpowie za zabójstwo

Za zabójstwo odpowie 20-latek z Chełma, który śmiertelnie ranił nożem 36-latka. Do zdarzenia doszło nocą na osiedlu Cementowni w Chełmie. Mężczyzna zbiegł bezpośrednio po zdarzeniu i zaczął się ukrywać. Po kilkunastu godzinach zgłosił się do komendy i został zatrzymany. Wczoraj usłyszał zarzuty. Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.