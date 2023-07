Cztery osoby zatrzymane za oszustwa "na wnuczka" Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu razem z policjantami z Ostrowa Wlkp. zatrzymali 4 osoby, które próbowały oszukać i wyłudzić blisko 40 tys. zł. od mieszkanki Ostrowa Wlkp. Kryminalni odzyskali pieniądze. Cała czwórka trafiła na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi im do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu przy współpracy z policjantami z Ostrowa Wlkp. zatrzymali 4 osoby w wieku od 23 do 43 lat podejrzane o popełnianie oszustw metodą „na listonosza i policjanta”. Kryminalni już od dłuższego czasu rozpracowywali grupę, która miał się trudnić tego typu procederem. Zainteresowali się zdarzeniami, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie Konina i Ostrowa. Dokładnie przyjrzeli się metodom działania sprawców. Oszuści dzwonili do potencjalnej ofiary informując, że odwiedzi ją listonosz, który tak naprawdę jest oszustem i będzie chciał ją okraść. Sugerowali przekazanie wszystkich pieniędzy w depozyt „policjantowi”, który miał je zabezpieczyć.

Gdy kolejny raz próbowali zastosować swoją metodę w Ostrowie, policjanci już na nich czekali. Chwilę po odebraniu od pokrzywdzonej pieniędzy, zatrzymali pierwszego z mężczyzn. Kolejny, który stał na czatach, został zatrzymany na ulicy. Ostatnich 2 zatrzymano w zaparkowanym samochodzie.

Funkcjonariusze odzyskali blisko 40 tys. złotych, które przestępcy właśnie ukradli. Dodatkowo znaleźli i zabezpieczyli ponad 19 tys. złotych pochodzących z przestępstwa popełnionego w Radomiu.

Cała czwórka usłyszała zarzut oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi do 12 lat więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt tymczasowy.