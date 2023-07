Policjanci pomogli wypoczywającym nad Jeziorem Solińskim Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Załamanie pogody sprawiło, że policyjni stermotorzyści w niedzielne popołudnie interweniowali na Jeziorze Solińskim pomagając osobom, którym groziło utonięcie. Załoga miotanej falami łodzi, wśród której było dwoje małych dzieci, utraciła sterowność i nie była w stanie sama wrócić na brzeg. Na pokładzie policyjnej łodzi mogli liczyć na pomoc i bezpieczny powrót na przystań.

W niedzielę, 2 lipca 2023 roku nad bieszczadzkimi zalewami przechodziła gwałtowna burza. Policyjni stermotorzysci alarmowo wypłynęli na Jezioro Solińskie, aby pomóc osobom, które pozostały na wodzie.

W okolicach Polańczyka zauważyli miotaną falami jednostkę, na której znajdowały się cztery osoby, w tym dwoje małych dzieci. Jak się okazało była to łódź o napędzie elektrycznym, który uległ awarii przez co jednostka stała się niesterowna, a fale wzburzonego zalewu mocno nią kołysały. Funkcjonariusze podpłynęli do łodzi i pomogli przerażonej załodze wejść na pokład policyjnej łodzi, po czym przetransportowali jej członków do bezpiecznej przystani.

Policja apeluje o rozwagę podczas wakacyjnego wypoczynku! Sprawdzajmy zawsze prognozy pogody, gdy wybieramy się nad jezioro lub w góry. Kiedy pogoda zaczyna się zmieniać, lepiej zrezygnować ze swoich planów i znaleźć bezpieczne schronienie.