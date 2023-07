Odpowiedzą za blisko 100 oszustw Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie rozwiązali 2 sprawy dotyczące kilkudziesięciu oszustw. Zatrzymany przez nich 24-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego usłyszał 45 zarzutów oszustwa. 51 zarzutów dotyczących oszustwa oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami usłyszał natomiast 37-latek z powiatu olsztyńskiego. Teraz każdy z nich ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście przy współpracy z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku 24-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego podejrzany o popełnienie szeregu oszustw został zatrzymany na terenie Olsztyna i trafił do policyjnego aresztu. Przestępczy proceder trwał od marca 2019 roku do czerwca 2020 roku. Mężczyzna umieszczał oferty dotyczące chęci oddania za darmo zabawek m.in.: autka dziecięcego lub łóżeczka na portalach ogłoszeniowych. Przedmiotów tych w rzeczywistości nie posiadał. Osoby zainteresowane po kontakcie z oferentem dokonywały wpłat jedynie na poczet kosztów przesyłki na wskazany numer konta bankowego, a następnie kontakt z ogłoszeniodawcą urywał się. Oszukane osoby pochodziły z terenu całego kraju, a łączna suma strat to prawie 4 tysiące złotych. 24-latek usłyszał 45 zarzutów oszustwa.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Olsztyn Południe na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili łącznie 51 zarzutów oszustwa i posługiwania się podrobionym dokumentem, 37-letniemu mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego, który był uprzednio karany za podobne przestępstwa popełnione w przeszłości. Przestępczy proceder trwał od listopada 2021 roku do maja 2022 roku. Mężczyzna odpowiadał na portalach na ogłoszenia dotyczące świadczenia usług remontowo-budowlanych, transportowych, czy naprawczych (których w rzeczywistości nigdy nie wykonał), podszywając się pod dane przypadkowych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Pokrzywdzeni po kontakcie telefonicznym lub mailowym wpłacali zaliczki za wystawiane faktury proforma, wysyłane drogą mailową, na poczet oferowanych usług. Po dokonaniu transakcji kontakt z oferentem urywał się. Podczas prowadzenia przestępczej działalności 37-latek na wystawianych fakturach podrabiał podpisy różnych podmiotów lub osób upoważnionych do ich wystawienia. Łączna suma strat to ponad 12 tysięcy złotych, a pokrzywdzonych zostało kilkadziesiąt osób prywatnych i podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju. Ponadto we wrześniu 2021 roku 37-latek zawarł umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 1400 złotych posługując się podrobionym dokumentem.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, za przestępstwo posługiwania się podrobionymi dokumentami do lat 5. W związku z tym, że mężczyzna będzie odpowiadał w charakterze tzw. ,,recydywy” sąd może wymierzyć karę przewidywaną w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

(KWP w Olsztynie / sc)