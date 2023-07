Podziękowania dla policjantek z dolnośląskiej drogówki za okazaną pomoc Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas służby na policjantów czekają różne zadania. Funkcjonariusze praktycznie codziennie spotykają się z nowymi, nigdy wcześniej niespotykanymi interwencjami. Jedna z nich może być bardzo prozaiczna, a inna bardzo skomplikowana i niezmiernie ważna. Do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynął list z podziękowaniem dla policjantek dolnośląskiej drogówki, które wobec ekipy produkcyjnej podczas Igrzysk Europejskich wykazały się życzliwością, profesjonalizmem i elastycznym podejściem.

Sytuacja miała miejsce na terenie Nowego Targu, gdzie odbywały się Igrzyska Europejskie. Patrol policjantek z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w składzie sierż. szt. Aleksandra Salecka wraz ze st. sierż. Anną Słowińską brały udział w zabezpieczeniu tej wielkiej imprezy sportowej. Funkcjonariuszki wykonując swoje obowiązki wykazały się bardzo dużym zrozumieniem i życzliwością.

Mundurowe pomogły zespołowi produkcyjnemu, który przyjechał wozami transmisyjnymi będącymi pojazdami ponadnormatywnymi uwiecznić to wydarzenie. Pomimo, że w trakcie ppolicjantki usłyszały podziękowania za pomoc, jeden z członków ekipy postanowił ponadto złożyć list z podziękowaniem skierowany do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Oto ich część:

Ludzie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Których oddelegował Pan do zabezpieczenia IE2023 w Nowym Targu niesamowicie wsparli nas w kluczowej z naszego punktu widzenia operacji dostarczenia wozów transmisyjnych na miejsce zawodów. Nowy Targ nie jest zbyt przyjazny dla gabarytów, a my poruszamy się sporymi pojazdami. Wystarczyła jedna prośba i wszystko zostało perfekcyjnie zorganizowane. Sierż. szt. Aleksandra Salecka i st. sierż. Anna Sowińska, które skontaktowały się ze mną i dokonywały uzgodnień operacyjnych, wykazały się profesjonalizmem, życzliwością, elastycznym podejściem, a doskonała organizacja pozwoliła nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Czasami drobne działania, które pozornie mogą wydawać się błahe dla jednych, dla innych są kluczowe i tak było w tym wypadku. Dziękujemy za dobrą robotę, bardzo chciałbym mieć takie wsparcie na wszystkich swoich produkcjach.

Tak miłe słowa niewątpliwie stanowią dowód na to, że największą satysfakcję sprawia pomoc drugiemu człowiekowi. Sytuacje takie jak ta motywują do działania, służby i pomocy w myśl dewizy "Pomagamy i Chronimy", która każdego dnia przyświeca dolnośląskim policjantom.