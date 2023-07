Choć zaczęła służbę w radiowozie, to wróciła na rowerze Data publikacji 04.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantki z ogniwa patrolowo-interwencyjnego wpadły na trop złodzieja roweru. Jeszcze zanim została zgłoszona kradzież, rozmawiały z mężczyzną, który prowadził taki jednoślad. Po przyjęciu zawiadomienia wszystko wskazywało na to, że to był właśnie ten rower. Dla policjantek dalsza służba miała jasny cel - odnaleźć tego mężczyznę i odzyskać rower. Publikujemy film z finału tej akcji. Zobaczcie sami, jak poradziły sobie policjantki.

W czwartek, 29 czerwca, w godzinach popołudniowych, policjantki ze Strzelec Opolskich udzieliły pomocy 62-letniemu mężczyźnie, który pijany zasnął na trawniku. Policjantki zwróciły uwagę na rower, który znajdował się obok niego. Sprawdziły go w policyjnych systemach informacyjnych, jednakże nie figurował on jako kradziony.

Jeszcze tego samego dnia, jedna z policjantek natknęła się na portalu społecznościowy na komunikat swojej znajomej z apelem dotyczącym skradzionego jej roweru. Policjantka rozpoznała na zdjęciu rower, który parę godzin wcześniej widziała podczas interwencji z 62-letnim mężczyzną.

Policjantki postanowiły, że znajdą tego mężczyznę i odzyskają rower. Mieszkaniec powiatu szybko wpadł w ich ręce, ale roweru już przy sobie nie miał. Przyznał się jednak, że ukradł go sprzed jednego z budynków mieszkalnych oraz wskazał pustostan, przy którym go porzucił. Policjantki odnalazły również rower, który wrócił do prawowitej właścicielki.

Podejrzanemu został przedstawiony zarzut kradzieży. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Jak odpowiednio zabezpieczyć rower?

Najczęściej łupem padają niezabezpieczone jednoślady, bądź te przypięte słabymi zapięciami. Nie ułatwiajmy złodziejom życia i warto wyposażyć swoje jednoślady w solidne i trudne do usunięcia w krótkim czasie zabezpieczenia. Pamiętajmy, by przypiąć rower jednym zapięciem za koło i ramę jednocześnie. Pamiętajmy również, by nie przypinać swojego jednośladu do słabo zamocowanych elementów, które po kilku szarpnięciach zostaną uszkodzone.

Gdzie można bezpiecznie zostawić rower?

Jednoślad najlepiej pozostawić w miejscu, gdzie przemieszcza się dużo ludzi, nie zapominając przy tym o zastosowaniu solidnych zabezpieczeń. Dobre miejsca to centrum, okolice budynków użyteczności publicznej oraz teren, gdzie umieszczone są kamery monitoringu. Natomiast pozostawienie roweru w ciemnym zaułku daje złodziejowi więcej czasu i możliwości na działanie nawet wtedy, gdy rower jest solidnie przypięty. Kiedy widzimy, że przy rowerze kręci się ktoś nieznajomy, warto wówczas przyjrzeć się osobie i zapytać w jakiej sprawie i do kogo przyszedł.

Jeśli jest to ktoś kto ma złe zamiary, dzięki naszemu zainteresowaniu straci swoją anonimowość i prawdopodobnie zrezygnuje z zamiaru kradzieży. Nie zostawiajmy rowerów na ogródkach działkowych. Jest to okazja dla złodziei.

Co zrobić, jeśli ukradną nam rower?

Należy zadzwonić lub przyjść do najbliższej jednostki Policji, by zgłosić kradzież. O ile to możliwe, trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy, warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Dobrze jest sfotografować swój rower, bo dokładna fotografia znacznie ułatwi jego odnalezienie.

Film Wróciła na rowerze...