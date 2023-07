„Gang podatkowy” rozbity - 5 osób podejrzanych o „zbrodnię fakturową” Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 osób zatrzymanych, z których 7 zostało tymczasowo aresztowanych to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, wspieranych przez policjantów CBZC, KWP w Poznaniu i kontrterrorystów z SPKP w Poznaniu. W całej sprawie występuje 14 podejrzanych, a wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł przy czym wstępnie ustalono straty Skarbu Państwa na ponad 10 mln zł. Wśród zatrzymanych jest 3 podejrzanych o kierowanie tą grupą przestępczą.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przy wsparciu policjantów z zarządów CBŚP w Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu, Olsztynie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w „branży podatkowej”. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

W wyniku skoordynowanych działań, które przeprowadziło ponad stu funkcjonariuszy, na terenie województw dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, zatrzymano 12 osób i wykonano 24 przeszukania miejsc ich zamieszkania, biur rachunkowych oraz nieruchomości przez nich użytkowanych. Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej” za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto według śledczych grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi.

W całej sprawie, która nadal ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych, a wartość faktur wystawionych przez podejrzanych to blisko 90 mln zł przy czym ustalone straty Skarbu Państwa to ponad 10 mln zł. Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła wyprać około 15 mln zł.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad 1 mln zł, w postaci działek, mieszkań, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy.

Zespół Prasowy CBŚP

