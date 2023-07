Wnuk agresor aresztowany Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 34-letni mieszkaniec gminy Wyszków decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Agresor został zatrzymany przez policjantów po tym jak znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją 80-letnią i niepełnosprawną babcią. Policyjne postępowanie w tej sprawie musiało być zdecydowane i stanowcze. Seniorce dotkniętej przemocą trzeba było zapewnić bezpieczeństwo. To kolejny przypadek kiedy mundurowi interweniowali, aby odizolować sprawcę przemocy domowej od ofiary.

O zdarzeniu wyszkowska Policja została poinformowana w miniony weekend. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że pijany wnuk wszczął awanturę ze swoją 80-letnią babcią, która nie była w stanie chodzić. Do domu na terenie jednej wsi pod Wyszkowem natychmiast pojechali policjanci. W takcie interwencji mundurowi ustali, że 34-letni mężczyzna od dłuższego czasu znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietą, jest wobec niej agresywny oraz wyzywa ją i poniża. W tym domu padały często słowa z jego ust: „już dawno… powinnaś zdechnąć”. Na ciele kobiety były liczne siniaki. Agresor zniszczył jej telefon komórkowy, aby ta nie mogła wzywać policji. Nie pozwalał słuchać radia, a sam puszczał głośno muzykę. Rodzina seniorki była zastraszona. Kiedy ktoś stawał w obronie kobiety wtedy był wyzywany, a nawet bity. Gdy córka kobiety przynosiła jej jedzenie ten je zjadał, przez co 80-latka często była głodna. Mimo że kobieta bała się i cierpiała to każdego tłumaczyła: „to mój wnuk, też człowiek musi jeść”. To pokazuje jak wielką miłością obdarzała wnuka, a ten odpłacał się ogromnym bólem. Nie doceniał również tego, że w domu, w którym mieszka są dobre warunki. Nie chciał się wyprowadzić choćby do swojej matki, ponieważ tam nie było wygodnej toalety. W rodzinie wszyscy się go bali i byli bezradni. Z tak brutalnym traktowaniem członka rodziny policjanci już dawno się nie spotkali. Mundurowym brakowało słów, by opisać domowy horror seniorki, a łzy same cisnęły się do oczu.

W związku z podejrzeniem stosowania przemocy psychicznej oraz fizycznej 34-latek został odizolowany od swojej babci i trafił do policyjnej celi. W chwili zatrzymania w jego organizmie było ponad 2 promile alkoholu. Po nocy spędzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut znęcania się nad seniorką. Zebrany materiał i wykonane czynności, pozwoliły policjantom oraz prokuratorowi wystąpić z wnioskiem do wymiaru sprawiedliwości o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. We wtorek Sąd Rejonowy w Wyszkowie przychylił się do wniosku śledczych i orzekł, że najbliższe 3 miesiące mieszkaniec pow. wyszkowskiego spędzi za kratami aresztu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia.

Wobec osób stosujących przemoc mundurowi będą egzekwować zasadę Zero Tolerancji. Funkcjonariusze zawsze będą stać, bo stronie ofiar i udzielą im niezbędnej pomocy. Teraz wsparcia udzielą również powiadomione przez policję instytucję, w których zakresie jest pomoc i wsparcie społeczne.

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie apelują: Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych. Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.