„Speed” z dronem na autostradzie Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 1 lipca 2023 roku, wprowadzono zakaz wyprzedzania pojazdów samochodowych na autostradach oraz drogach ekspresowych przez auta ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. W związku z nowymi przepisami, policjanci łódzkiej drogówki przeprowadzili kontrole na wybranych odcinkach autostrady A2 i sprawdzili, czy kierujący stosują się do nowych przepisów. Do tych działań wykorzystany został policyjny dron.

4 lipca 2023 roku mundurowi pod lupę wzięli przede wszystkim zachowania kierujących samochodami ciężarowymi. W ciągu kilku godzin ujawniono aż 33 wykroczenia w związku z wprowadzonym w życie nowym przepisem. Policjanci dokonali 25 kontroli pojazdów ciężarowych. Na kierujących nałożono mandaty karne, a także w kilku przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Policjanci przypominają!

W przypadku gdy kierujący samochodem ciężarowym wyprzedza na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musi się liczyć z nałożeniem na niego mandatu karnego w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych. W przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia mandat karny wzrośnie do 2000 zł i do konta kierowcy zostanie dopisanych kolejnych 8 punktów karnych. W takim przypadku, kierowca ten po przekroczeniu 24 punktów zostanie skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Trwają działania „Bezpieczne wakacje”, w ramach których funkcjonariusze będą przeprowadzać podobne akcje jeszcze wielokrotnie. Ma to na celu eliminowanie z ruchu piratów drogowych. Tego rodzaju kontrole będą organizowane na głównych ciągach komunikacyjnych i trasach o dużym natężeniu ruchu, ponieważ to właśnie na tych drogach najczęściej dochodzi do zdarzeń w tym niestety tych najtragiczniejszych w skutkach. Nadal, jak wskazują policyjne statystyki, wielu kierujących łamie przepisy nie zważając na konsekwencje swoich czynów.