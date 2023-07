Policjanci pomogli seniorowi Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci pomogli samotnie mieszkającemu 90-letniemu mężczyźnie. Wołanie o pomoc usłyszał pracownik socjalny, który przyszedł odwiedzić seniora. Drzwi do mieszkania były zamknięte od środka, dlatego jeden z funkcjonariuszy wspiął się na pierwsze piętro i wszedł do środka.

Do tego zdarzenia doszło wczoraj, 04.07.2023 roku, około godziny 14.30. Dyżurny miejski został powiadomiony przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o tym, że nie może wejść do mieszkania swojego podopiecznego. Stojąc na klatce schodowej słyszał jak senior woła o pomoc. Ponieważ pracownik socjalny nie miał kluczy do mieszkania, poprosił o pomoc policjantów.

Funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu, którzy przyjechali na miejsce zauważyli, że okno balkonowe jest otwarte. Jeden z mundurowych bez chwili zawahania wspiął się na pierwsze piętro i wszedł do mieszkania. Okazało się, że 90-latek był przytomny, ale kontakt z mężczyzną był utrudniony.

Policjanci zaopiekowali się mężczyzną do czasu przyjazdu załogi pogotowania. 90-latek trafił do szpitala.