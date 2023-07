Rozbili grupę zajmującą się kradzieżą maszyn rolniczych Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech mężczyzn zostało ustalonych, zatrzymanych i usłyszało zarzuty w sprawie kradzieży ciągników i maszyn rolniczych wartych około 2,5 mln zł. To efekt intensywnej pracy kryminalnych z komend powiatowych w Działdowie, Mrągowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zatrzymani 35- i 36-latek zostali tymczasowo aresztowani, a część skradzionego mienia odzyskana. Podejrzani działali na terenie czterech województw. Teraz grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Pierwsze działania w kierunku rozwikłania spraw kradzieży ciągników i maszyn rolniczych podjęli policjanci z komend powiatowych w Działdowie i Mrągowie. To ich zaangażowanie i ciężka praca dały początek kolejnym wydarzeniom. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajęli się tą sprawą w połowie maja 2023 roku. To właśnie wtedy w jednej z miejscowości w powiecie działdowskim doszło do kradzieży beczkowozu. Kryminalni od początku podejrzewali, że nie była to przypadkowa jednorazowa kradzież, a efekt działania zorganizowanej grupy, trudniącej się właśnie takimi kradzieżami. Do podobnych kradzieży z włamaniem oraz kradzieży maszyn i sprzętu rolniczego dochodziło w tym okresie w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim.

Podjęte na szeroką skalę działania operacyjne sprawiły, że policjanci szybko wytypowali dwóch mężczyzn, mogących mieć związek z tymi kradzieżami. Wytypowani zostali 35- i 36-latek zamieszkujący na terenie powiatu iławskiego. Obaj byli wcześniej karani za podobne przestępstwa.

W tej sprawie został zebrany obszerny materiał dowodowy i pozostało jedynie zatrzymać podejrzanych. W drugiej połowie czerwca jako pierwszy zatrzymany został młodszy z mężczyzn. Doszło do tego na terenie województwa mazowieckiego w momencie, gdy 35-latek przewoził w części ładunkowej auta ładowarkę przegubową, wartą około 200 000 zł, która została skradziona kilkadziesiąt minut wcześniej. Do zatrzymania jego kompana doszło kilka dni później, 28.06.2023 roku w Krynicy Morskiej w województwie pomorskim. Tam 36-latek, który wiedział, że tropią go policjanci, próbował się przed nimi ukryć. W obu przypadkach zatrzymanie było wielkim zaskoczeniem dla mężczyzn, którzy próbowali uciec i ukryć się przed policjantami, co ostatecznie okazało się bezcelowe.

Według ustaleń policjantów straty, jakie spowodowali mężczyźni swoją przestępczą działalnością, wynoszą około 2,5 mln zł. Funkcjonariusze odzyskali część mienia wartego 1,5 mln zł. Mężczyźni skradzione maszyny przewozili w okolice Ostrołęki w województwie podlaskim i tam przechowywali na prywatnych posesjach. Część z nich zdążyli sprzedać. Do tej sprawy zatrzymany został również mężczyzna podejrzewany o paserstwo.

W sumie mężczyźni usłyszeli 7 zarzutów. Na wniosek prokuratora i decyzją sądu 35- i 36-latek zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Maksymalna kara może zostać zwiększona wobec osób odpowiadających w warunkach tzw. recydywy.

W ocenie policjantów ta sprawa jest rozwojowa i nie jest wykluczone, że kolejne osoby usłyszą zarzuty lub liczba tych już postawionych wzrośnie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Mrągowie.