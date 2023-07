Policyjni kontrterroryści w walce z terroryzmem - ogólnopolskie ćwiczenia Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Terroryzm to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z którym aktualnie mierzy się świat. Nowe sposoby działania, które wykorzystują terroryści, sprawiają, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danym kraju, cały czas się szkolą i modyfikują metody przeciwdziałania im. I choć zagrożenie terroryzmem w Polsce nie jest wysokie, również polska Policja cały czas doskonali swoje umiejętności, aby sprostać temu zadaniu. Z tego powodu pod koniec czerwca na terenie Centrum Szkoleniowego European Security Academy Shooting Club (ESA) koło Poznania odbyło się zorganizowane przez CPKP „BOA” szkolenie dla policyjnych specjalsów z całego kraju. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia na tak dużą skalę.

Zawsze gotowi do działania

Kiedy w nocy zaczynają dzwonić telefony policjantów – wiadomo, że coś się stało i natychmiast trzeba stawić się do służby. Nie inaczej było w ubiegłym tygodniu, ale tym razem na szczęście okazało się, że były to tylko ćwiczenia. Alarm przeznczony był dla funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej Policji. Miejscem, do którego musieli się w jak najkrótszym czasie stawić specjalsi, była niewielka miejscowość Włościejewki.

- Czas reakcji, kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, jest jednym z kluczowych elementów, który decyduje o późniejszym powodzeniu całej operacji. Z tego powodu, ogłaszając alarm, chcieliśmy sprawdzić czas, w jakim siły kontrterrorystyczne z kraju będą w stanie dotrzeć we wskazane miejsce – tłumaczy koordynator ćwiczeń z ramienia CPKP „BOA”. – W sumie do udziału w szkoleniu zadysponowanych zostało ponad 200 kontrterrorystów wraz z niezbędnym sprzętem do prowadzenia działań bojowych na obiekcie infrastruktury krytycznej z prawie wszystkich samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z całej Polski. Dodatkowo specjalsów z powietrza wspomagał S-70i Black Hawk wraz z załogą.

Praktyka przede wszystkim

Plan ćwiczeń zakładał, że na teren jednej z elektrowni dostała się uzbrojona grupa osób, której działania mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla regionu. Osoby, pracujące w tym miejscu, znalazły się w grupie zakładników i były przetrzymywane wbrew ich woli. – Zgodnie ze scenariuszem, zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako atak terrorystyczny – tłumaczy koordynator z CPKP „BOA”. – W tego typu sytuacjach policyjni kontrterroryści prowadzą działania, które regulowane są przez ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Zgodnie z nią, Policja jest tym podmiotem, który prowadzi działania kontrterrorystyczne wobec sprawców, osób przygotowujących bądź pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Naszym głównym celem jest rozwiązanie sytuacji kryzysowej, przy użyciu dostępnych sił i środków. Ustawa ta zezwala nam również m.in. na użycie broni palnej w sposób specjalny przeciwko osobom dokonującym zamachu.

Jednym z założeń ćwiczeń było również zaplanowanie i przeprowadzenie szturmu na budynek, w którym oprócz terrorystów znajdują się także zakładnicy. Policjanci ćwiczyli więc nie tylko wejścia siłowe do pomieszczeń, ale przede wszystkim techniki odbijania zakładników i ich ewakuację z miejsc zagrożenia, czy też udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym podczas akcji funkcjonariuszom. Działania te przeprowadzone były przy wykorzystaniu sił i środków znajdujących się w dyspozycji kontrterrorystów, w tym m.in. policyjnego śmigłowca, dronów oraz TURa, czyli pojazdu do zadań specjalnych. – Opancerzony transporter, jakim jest TUR, to pojazd, który jest odporny m.in. na ostrzał, ogień, wybuchy czy też bojowe środki chemiczne. To właśnie z tego powodu sprzęt ten jest niezastąpiony i z powodzeniem może być wykorzystywany m.in. do działań bojowych oraz ewakuacji. Warto też dodać, że kontrterroryści biorący udział w ćwiczeniach, dzięki użyciu Black Hawka po raz kolejny mieli okazję doskonalić swoje umiejętności związane z desantem oraz z ewakuacją technikami wysokościowymi w terenie zurbanizowanym. Jak zawsze w tego typu operacjach nieodzowne jest również przećwiczenie elementu negocjacji policyjnych, który jest realizowany w ramach działań kontrterrorystycznycznych – mówi koordynator.

Na straży bezpieczeństwa