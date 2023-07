Usłyszał 67 zarzutów – oszukał osoby prywatne i firmy z całej Polski Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu mieszkańcowi Olsztyna. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy współpracy z prokuraturą na podstawie przeprowadzonego dochodzenia oraz śledztwa, na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili mężczyźnie 67 zarzutów dotyczących oszustwa, usiłowania oszustwa, posługiwania się podrobionymi dokumentami, wystawiania faktur w sposób nierzetelny czy podszywania się pod inną osobę i wykorzystania jej danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej. Łączna suma strat to ponad 170 tysięcy złotych. Okazało się, że mężczyzna odbywał już wcześniej karę więzienia za różne przestępstwa.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Olsztyn Północ na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili łącznie 67 zarzutów 49-letniemu mieszkańcowi Olsztyna, który był uprzednio karany za podobne przestępstwa popełnione w przeszłości, głównie oszustwa.

Przestępczy proceder trwał od lipca 2021 roku do września 2022 roku. Mężczyzna umieszczał na portalach ogłoszenia dotyczące sprzedaży opału, materiałów budowlanych, samochodów (których w rzeczywistości nie posiadał). W ogłoszeniach wykorzystywał dane jednej firmy i osób prywatnych w celu ich uwiarygodnienia. Pokrzywdzeni po kontakcie telefonicznym lub mailowym wpłacali zaliczki na poczet oferowanych towarów lub usług na wskazany rachunek bankowy. Po dokonaniu transakcji kontakt z oferentem urywał się. Podczas prowadzenia przestępczej działalności 49-latek wystawił szereg nierzetelnych faktur, posługując się danymi firmy, pod którą się podszywał, wykorzystując dane jej właściciela. Tym samym dopuścił się szeregu przestępstw podatkowych, polegających na wyłudzaniu podatku VAT. Ponadto w sierpniu 2022 roku mężczyzna zaciągnął pożyczkę na łączną kwotę 4 tysięcy złotych posługując się podrobionym dokumentem.

49-latek usłyszał 67 zarzutów dotyczących oszustwa, usiłowania oszustwa, posługiwania się podrobionymi dokumentami, wystawiania faktur w sposób nierzetelny czy podszywania się pod inną osobę i wykorzystania jej danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej. Ponadto za przestępstwa oszustwa mężczyzna będzie odpowiadał w charakterze tzw. recydywy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. W sprawie zostało przesłuchanych kilkudziesięciu świadków. Pokrzywdzone w tej sprawie osoby prywatne i podmioty gospodarcze pochodzą z terenu całego kraju, a łączna suma strat to ponad 170 tysięcy złotych. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju, a także zabezpieczenie majątkowe w kwocie około 40 tysięcy złotych.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, za przestępstwo posługiwania się podrobionymi dokumentami do lat 5. W związku z tym, że mężczyzna będzie odpowiadał w charakterze tzw. „recydywy” sąd może wymierzyć karę przewidywaną w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.