Policjanci przedstawili 60 zarzutów parze podejrzanej o serię oszustw na szkodę osób z całego kraju

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawili wstępnie 60 zarzutów kobiecie i mężczyźnie, którzy podejrzani są o serię oszustw na szkodę osób z całej Polski. Para oferowała do sprzedaży różne artykuły na jednym z portali internetowych. Pokrzywdzeni wpłacili na ich konta pieniądze za zamówiony towar, jednak nigdy nie został on dostarczony. Wstępnie straty pokrzywdzonych oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. Wszystko to dzięki skutecznie prowadzonym przez policjantów poszukiwaniom na podstawie listu gończego oraz kilkudziesięciu zarządzeń prokuratur z całego kraju. Teraz za popełnione przestępstwa podejrzani odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.