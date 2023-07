23-latka odpowie za napad z bronią sprzed kilku lat Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Łowcy głów” ze Śląska codziennie prowadzą szereg czynności, by osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości poniosły odpowiedzialność za swoje czyny. Tym razem w ich ręce wpadły dwie kobiety - 23-latka, poszukiwana w związku z napadem z bronią i jej 43-letnia koleżanka ścigana za oszustwa. Zatrzymane trafiły już za kratki.

Każdego dnia policjanci bardzo wnikliwie analizują każdą sprawę poszukiwawczą i zatrzymują przestępców, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ubiegłym roku śląska Policja zatrzymała blisko 2 tysiące takich przestępców. W tym roku już 1,6 tysiąca.

W ubiegłym tygodniu, w wyniku wnikliwej pracy, śląscy „łowcy głów” wpadli na trop 23-latki i 43-latki, poszukiwanych za przestępstwa, których się dopuściły.

3 lata temu w Siemianowicach Śląskich 20-letnia wówczas kobieta napadła z bronią na mężczyznę i okradła go. Sąd skazał ją za to przestępstwo na karę 3 lat pozbawienia wolności. Młoda kobieta, by uniknąć zasądzonej kary, ukrywała się na terenie Katowic i przebywała u swojej 43-letniej koleżanki, która, jak się okazało, również była poszukiwana za oszustwa.

To kolejne przykłady na to, że żaden przestępca nie może czuć się bezkarnie i każdy prędzej czy później poniesie odpowiedzialność za swoje czyny.