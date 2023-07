Policjant z komisariatu wodnego ugasił pożar i wyprowadził z mieszkania lokatorów Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Bartosz Marciniak, na co dzień służący w Komisariacie Wodnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zapobiegł tragedii. W jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego, w którym mieszka, doszło do pożaru. Policjant zadziałał błyskawicznie, wyprowadził lokatorów i ugasił pożar. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie i nikt nie odniósł obrażeń.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj, 04.07.2023 r., w jednym z mieszkań w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Przebywając w swoim mieszkaniu, będący w czasie wolnym od służby asp. Bartosz Marciniak, funkcjonariusz Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, usłyszał dobiegające z klatki schodowej wołanie o pomoc. Policjant natychmiast zareagował, wybiegł ze swojego mieszkania, zauważając silne zadymienie klatki schodowej. Szukając źródła zadymienia dotarł na parter budynku wielorodzinnego gdzie, drzwi do jednego z mieszkań były otwarte.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających wewnątrz niezwłocznie wbiegł do mieszkania. W środku znajdowały się dwie kobiety, próbujące ugasić palące się łóżko lampę i przewody elektryczne. Policjant wyprowadził z mieszkania kobiety, po czym wyłączył bezpieczniki i przystąpił do gaszenia pożaru.

Na szczęście ta niebezpieczna sytuacja dzięki natychmiastowym działaniom naszego kolegi została w porę opanowana i nie zakończyła się tragedią. Lokatorkom mieszkania nic się nie stało, kobiety najadły się jedynie strachu, a pomoc medyczna w tym przypadku nie była konieczna.