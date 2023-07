Oszustwo na analityka danych w NATO - zauroczenie warte kilkaset tysięcy – nie daj się nabrać Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszust przedstawiający się jako analityk danych w NATO stacjonujący w Łasku wykorzystał dobroć i łatwowierność 48-latki z Gdańska. Złapana w sieć jego kłamstw kobieta przekazała na wskazane konta kilkaset tysięcy złotych, po to, by spędzić z mężczyzną urlop. Apelujemy o rozsądek w kontaktach z nieznajomymi.

We wtorek, 4 lipca 2023 roku do gdańskich policjantów zgłosiła się 48-letnia kobieta. Poinformowała, że prawdopodobnie padła ofiarą oszusta. Jak się okazało, jej historia rozpoczęła się od przypadkowej znajomości.

Gdańszczanka za pośrednictwem jednego z portali randkowych poznała mężczyznę, który podawał się za obywatela Kanady. Oszust twierdził, że jest analitykiem danych w NATO i stacjonuje w siedzibie wojskowej w Łasku. Pokrzywdzona przez osiem miesięcy prowadziła korespondencję z tym mężczyzną, który w pewnym momencie zaczął prosić ją o pomoc. Dave Brian Garrison, bo tak się przedstawiał pracownik NATO, chciał przyjechać do kobiety. Sprawca poprosił pokrzywą o pieniądze, które jak twierdził, miały być przeznaczone na to, by dowództwo udzieliło mu urlopu. Kobieta zgodziła się pomóc rozmówcy i wykonała kilka przelewów na wskazane konto w walucie euro. W wyniku oszustwa 48-latka straciła kilkaset tysięcy złotych. Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości sprawcy, jego zatrzymaniem i przestrzegają przed oszustami.

Zawierając nowe znajomości, szczególnie za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów, należy być bardzo ostrożnym. Podejrzenia powinny wzbudzić zwłaszcza prośby o pomoc finansową. Pamiętajmy, że dla przestępczego procederu oszuści przedstawiają zmyślone historie, aby zdobyć zaufanie swojej ofiary. Ich celem jest zmanipulowanie jej w taki sposób, aby dobrowolnie przekazywała pieniądze na cele związane np. z przyjazdem znajomego do naszego kraju, czy jego kosztownym leczeniem. Gdy ofiara oszustwa prześle pieniądze na konto przestępcy, zostaje bez ukochanego i bez pieniędzy. Tylko ostrożność, czujność i dystans do otrzymywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustów.\