86-letnia seniorka oszukana metodą „na pracownika energetyki" Data publikacji 05.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych nadal działają. Siedemset złotych straciła wczoraj 86-letnia mieszkanka powiatu jaworskiego na skutek oszustwa metodą „na pracownika”. Pomimo nieustannych apeli Policji o zachowanie czujności, seniorzy nadal wypłacają i przekazują pieniądze nieznanym osobom. Seniorze, obejrzyj film "oszustwo na pracownika energetyki" i nie daj się oszukać!

Przestępcy żerują na naiwności ludzi i wykorzystują do tego procederu przede wszystkim osoby starsze. Wczoraj, swoje oszczędności straciła 86-letnia mieszkanka powiatu jaworskiego wskutek oszustwa metodą „na pracownika energetyki".

Wczoraj, około godz. 12:00 do mieszkania seniorki zapukał mężczyzna w wieku około 30 lat. Oszust podał się za pracownika firmy energetycznej i poinformował pokrzywdzoną, że należy się jej duża nadpłata za energię elektryczną. Zapytał jednocześnie, czy kobieta będzie miała jakieś pieniądze, aby mu wydać resztę. Nie podejrzewająca niczego staruszka, sięgnęła po leżącą w przedpokoju torebkę, wyjęła z niej portfel i oświadczyła fałszywemu inkasentowi, że ma pieniądze.



Oszust polecił, aby seniorka zaprowadziła go do pokoju w celu kontroli urządzenia energetycznego. Mężczyzna włożył do gniazdka śrubokręt, w którym zapaliła się żarówka, po czym wyszedł z pomieszczenia i polecił kobiecie, aby ta obserwowała, czy zmienia się kolor światła, a on w tym czasie ustali wysokości nadpłaty. Kiedy pokrzywdzona została sama, oszust skierował się do przedpokoju i z portfela ukradł kobiecie pieniądze w kwocie 700 zł. Po chwili mężczyzna wrócił do seniorki, wyciągnął urządzenie z kontaktu i bez słowa opuścił jej mieszkanie. Kiedy 86-latka zorientowała się, że została okradziona o sprawie powiadomiła bolkowskich policjantów.



Jaworscy policjanci apelują! Ostrzegamy przed wpuszczaniem do mieszkań osób obcych przedstawiających się jako pracownicy administracji budynków czy inkasentów. Kiedy osoba przedstawia się jako pracownik firmy lub urzędu, zawsze prośmy o okazanie legitymacji, bądź sprawdźmy to telefonicznie. W tego typu sytuacjach zawsze możemy również poprosić życzliwego sąsiada o pomoc, aby towarzyszył nam podczas takiej wizyty. Oszuści wykorzystują fakt, że starsi ludzie stosunkowo szybko nabierają zaufania do nowo poznanych osób i nawet jeśli słyszeli o podobnych kradzieżach, to nie biorą pod uwagę, że to właśnie na nich może być zastawiona pułapka. O wszystkich podejrzanych sytuacjach należy natychmiast poinformować policję dzwoniąc na numer alarmowy 112.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.69 MB)