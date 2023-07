Policjanci eskortowali do szpitala 5-letniego chłopca Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci uczestniczyli wczoraj w niecodziennej interwencji. Zostali poproszeni o pomoc w dotarciu do szpitala. W aucie, które eskortowali, rodzice wieźli do szpitala dziecko pogryzione przez psa. Funkcjonariusze zadbali o to, aby 5-latek i jego rodzice bezpiecznie dotarli do placówki medycznej, gdzie chłopcem zajęli się specjaliści.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 05.07.2023 r., po godzinie 16.00 w Jasionce. Do funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, którzy pełnią służbę na terenie województwa podkarpackiego, podjechał samochodem mężczyzna. Roztrzęsionym głosem poprosił policjantów o pomoc. Jak najszybciej chciał dojechać do szpitala. W samochodzie przewoził swojego synka, który został pogryziony przez psa i wymagał pomocy lekarskiej.

Mundurowi nawet przez chwilę nie zastanawiali się co robić i natychmiast zaoferowali swoją pomoc, mimo tego, że nie znali trasy przejazdu do szpitala. Włączyli sygnały uprzywilejowania i rozpoczęli eskortę volkswagena. Pilotaż przebiegł sprawnie i 5-letni chłopczyk został oddany w ręce lekarzy.

Jak później ustalili policjanci z komisariatu w Trzebownisku, do zdarzenia doszło na prywatnej posesji członka rodziny dziecka. Pies, który ugryzł chłopca, posiada aktualne szczepienia.