Utworzenie korytarza życia, to Twój obowiązek. Radomscy kierowcy nie zawiedli Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest szybkie dotarcie na miejsce służb ratowniczych i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym. „Korytarz życia" został wprowadzony do przepisów ruchu drogowego w celu umożliwienia przejazdu dla pojazdów ratowniczych, poprzez przesunięcie się stojących w „korku" pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi. Niewątpliwie jest on niezbędny i konieczny dla szybkiego dotarcia służb do osób potrzebujących pomocy.

Art. 9 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym określa, że "uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się". Oznacza to, że kierowcy, którzy widzą i słyszą pojazd uprzywilejowany powinni umożliwić mu przejazd i zjechać z drogi, a piesi powinni zrezygnować z przejścia na drugą stronę jezdni przed nadjeżdżającym pojazdem uprzywilejowanym. Szybszy dojazd do miejsca wypadku przyśpiesza czas udzielenia pomocy, a często to minuty decydują o zdrowiu i życiu ofiar wypadków.

Oto kilka zasad, jak utworzyć korytarz życia:

Jeśli widzisz, że droga zaczyna się korkować - zjedź do zewnętrznej krawędzi pasa;

Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki - zjedź od razu;

Pozostaw między autami przestrzeń umożliwiającą przejazd dla służb ratunkowych;

W przypadku, gdy autostrada ma dwa pasy, kierowcy na lewym zjeżdżają zawsze - na lewo, kierowcy na pozostałych pasach - na prawo;

W ten sposób tworzy się szeroki pas, którym służby ratunkowe mogą dojechać do poszkodowanych i poruszać się w obu kierunkach.

W miniony wtorek na jednej z ulic w Radomiu zasady tez zastowali radomscy kierowcy, którzy w ten sposób umożliwili bezproblemowy przejazd karetki pogotowia.

