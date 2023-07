Akt oskarżenia przeciwko seryjnemu włamywaczowi trafił do sądu – skuteczna praca policjantów Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia do sądu zakończyło się postępowanie prowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji w Iłowej wspólnie z Prokuraturą Rejonową, które dotyczyło szeregu włamań do garaży na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. 28-letni mężczyzna usłyszał 14 zarzutów. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych to ponad 38 tysięcy złotych.

Prokuratura Rejonowa w Żaganiu i policjanci z Komisariatu Policji w Iłowej zakończyli aktem oskarżenia sprawę dotyczącą włamań do garaży, które miały miejsce w Iłowej oraz Żaganiu. Sprawca wybierał garaże, które od dłuższego czasu nie były otwierane, gdzie drzwi były zarośnięte trawą. Doszedł do takiej wprawy i odwagi, że włamań dokonywał w biały dzień. Mężczyzna dokonywał kradzieży rowerów, motocykli, kosiarek oraz narzędzi. Funkcjonariusze kryminalni podjęli działania, dzięki którym ustalili, że przestępstw dokonywał 28–letni mieszkaniec Żar. Mężczyzna usłyszał łącznie 14 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem. Wartość strat jaką ponieśli właściciele garaży to ponad 38 tysięcy złotych. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił już do sądu. Za przestępstwo kradzieży włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.