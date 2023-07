Gdy zagrożone jest ludzkie życie… policyjni wodniacy na ratunek Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci, strażacy i ratownicy wodni doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu akcji ratunkowych na wodzie. Każde takie szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne sprawia, że wodniacy są gotowi jeszcze lepiej i skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo miłośnikom wypoczynku nad wodą. Tam, gdzie o powodzeniu akcji ratowniczej związanej tonącą osoba często decydują nawet sekundy. Ćwiczenia nad jeziorem Solecko pokazały, że służby są w pełni przygotowane do sezonu letniego, a w konsekwencji ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

W środę (5 lipca) kilkudziesięciu lubuskich policjantów, strażaków oraz ratowników wodnych zgromadziło się nad jeziorem Solecko w powiecie strzelecko - drezdeneckim. Mundurowi wzięli udział w zorganizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim szkoleniu z zakresu umiejętności prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych na wodzie przy użyciu łodzi motorowych. Na początku przeprowadzono zajęcia teoretyczne, podczas których omówiono akty prawne odnoszące się do bezpieczeństwa nad akwenami, prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej i zabiegów resuscytacyjnych osobom podtopionym. Kolejnym tematem były działania poszukiwawcze osób na wodzie i pod wodą, które przeprowadził Marcel Korkuś – doświadczony nurek, mający za sobą wiele akcji poszukiwawczych. Później ćwiczenia przeniosły się bezpośrednio do wody, gdzie ratownicy wodni zaprezentowali działania przy wykorzystaniu bojki ratowniczej, liny oraz zespołu ratowniczego. Każdą sytuację na wodzie dokładnie omawiał Waldemar Antosiewicz z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Świebodzinie. Później przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne przy użyciu policyjnych i strażackich łodzi motorowych. Polegały one na podjęciu osoby tonącej na pokład motorówki i udzieleniu jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Scenariusze przewidywały między innymi skoki do wody, aby jak najszybciej dotrzeć do osoby tonącej i udzielić jej profesjonalnej pomocy. Innym z zadań było zlokalizowanie na jeziorze opisanego elementu, który należało przetransportować w wyznaczone miejsce. Wszystkie załogi doskonale poradziły sobie z tymi zadaniami.

Służby ratunkowe muszą być gotowe do działania zarówno w dzień ,jak i w nocy, w każdych warunkach atmosferycznych. Dlatego też, tego typu szkolenia są niezbędne do ciągłego doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy. Wszystko po to, aby w sytuacji realnego niebezpieczeństwa i zagrożenia życia ludzkiego jak najszybciej profesjonalnej pomocy, a przez to uratować ludzkie życie i zdrowie.

