Nowi funkcjonariusze w szeregach Policji lubelskiej Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejnych policjantów przyjęliśmy do służby w naszej formacji. Nowi funkcjonariusze Policji Lubelskiej, którzy uroczyście złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Młodych adeptów powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki oraz Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 31 nowych funkcjonariuszy. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki. Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

Wśród grupy funkcjonariuszy przyjętych w szeregi lubelskiego garnizonu jest 23 mężczyzn i 8 kobiet.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: KMP Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Lubartów, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Świdnik, OPP Lublin oraz KWP Lublin.

To już trzeci nabór w tym roku. Łącznie od początku roku przyjęliśmy 112 policjantów. Kolejne przyjęcia w nasze szeregi odbędą się w sierpniu, październiku oraz grudniu.

Szef Lubelskiego Garnizonu Policji gratulując nowo przyjętym do służby funkcjonariuszom, zachęcił ich do szukania w naszej formacji miejsc, w których każdy może się realizować i rozwijać. Dodał również, aby zawsze podczas służby pamiętać o najważniejszym celu, jakim jest pomoc społeczeństwu.

Pan Wojewoda Lubelski Lech Sprawka pogratulował nowo przyjętym policjantom : „..Czeka Was dużo ciężkiej pracy. Życzę Wam, aby ta praca zawsze kojarzyła się z Waszym osobistym sukcesem, którym możecie podzielić się ze swoimi najbliższymi…”.

Służba w Policji to nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca oddania drugiemu człowiekowi. To trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Wymaga niejednokrotnie poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, a także możliwości rozwoju zawodowego. To także perspektywa stabilnego zatrudnienia, dająca możliwość rozwoju i awansu, a także pozwalająca łączyć własne pasje ze służbą.

Służbę w Policji można pełnić w różnych pionach i na wielu różnych stanowiskach. Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającej działalność Policji.

Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, wstąp w szeregi naszej formacji!

Informację o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

sierż. Sylwia Peruta

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>