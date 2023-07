Policyjna intuicja także poza służbą Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjna intuicja nie zawiodła sierżanta sztabowego Piotra Brząkalika z rybnickiej drogówki, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwą kierującą. Policjant wykazał się szybką i skuteczną reakcją i uniemożliwił dalszą jazdę nieodpowiedzialnej mieszkance Rybnika. 38-latka miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że kobieta posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w środę popołudniu, 5 lipca 2023 roku. Policjant, jadąc samochodem, ulicą Dąbrówki w Rybniku, zwrócił uwagę na wzbudzający podejrzenia tor jazdy forda, którym kierowała kobieta. Sierżant sztabowy Piotr Brząkalik przypuszczał, że kobieta może być pod wpływem alkoholu. Policyjna intuicja nie zawiodła mundurowego z rybnickiej drogówki, który natychmiast powiadomił dyżurnego i jechał za osobówką, na bieżąco informując go o swojej lokalizacji, aż do zatrzymania pojazdu. Badanie trzeźwości na miejscu wskazało, że 38-latka miała ponad 1,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w bazach policyjnych okazało się, że mieszkanka Rybnika posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 5 lat. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z surowymi konsekwencjami, a o jej dalszym losie zadecyduje sąd.