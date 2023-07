Cykliczne działania kontrolne i policyjny dron w akcji nad sądeckimi ulicami Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 lipca br. w Nowym Sączu w ramach cyklicznych działań kontrolnych policjanci ruchu drogowego zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów w szczególności w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Funkcjonariusze po raz kolejny wykorzystali w służbie drona małopolskiej Policji, dzięki któremu mogli dostrzec zdecydowanie więcej.

4 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, przy wsparciu krakowskich policjantów prowadzili akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego i eliminowanie nieprawidłowych zachowań na drodze. Policyjnym nadzorem zostały objęte przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów na ruchliwych ulicach Nowego Sącza, tj. ul. Królowej Jadwigi oraz al. Józefa Piłsudskiego.

Podczas tych cyklicznych działań funkcjonariusze po raz kolejny wykorzystali policyjny bezzałogowy statek powietrzny małopolskiej Policji. Kamera drona m.in. monitorowała czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzała, czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem. W momencie, gdy operatorzy drona zaobserwowali wykroczenie, natychmiast przekazywali informację do patrolu ruchu drogowego, który podejmował interwencję wobec sprawcy.

Podczas prowadzonych działań mundurowi ujawnili łącznie 8 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec przechodniów – wszystkie dotyczyły wyprzedzania w rejonie przejść dla pieszych. Przypomnijmy, za to wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz aż 15 punktów karnych.

Należy pamiętać, że w okolicy przejść dla pieszych kierujący muszą zachowywać szczególną ostrożność i koncentrację, by nie doprowadzić do potrącenia. Rozwagę muszą zachowywać także sami piesi – choć przepisy dają im sporo praw w kwestii pierwszeństwa, nie są zwolnieni z przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przed przejściem na drugą stronę jezdni każdorazowo muszą upewnić się, czy mogą to zrobić w sposób bezpieczny.



