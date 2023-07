Dzielnicowy otrzymał list z podziękowaniami za pomoc mieszkance Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dużo ciepłych i pięknych słów przesłała jedna z mieszkanek Lubska w podziękowaniu za interwencję przeprowadzoną przez dzielnicowego - starszego posterunkowego Rafała Sołtysa. To dowód wdzięczności za podjęte przez policjanta działanie.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu. Pełni on szczególną rolę, ponieważ do niego w pierwszym momencie najczęściej zwracają się osoby, które mają problem i często nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji. Ważne, by w tej pierwszej chwili wzbudzić zaufanie oraz pomóc wskazując rozwiązanie lub możliwości wyjścia. Kiedy policjant otrzymuje podziękowanie za swoją służbę od osoby, która potrzebowała pomocy, jest to bardzo cenny dowód, który utwierdza jeszcze bardziej w przekonaniu, że to co się robi jest bardzo ważne dla innych.

W środę, 5 lipca br., do Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku wpłynęło właśnie takie podziękowanie od jednej z mieszkanek Lubska. Kobieta dziękowała za podjęte działanie i przeprowadzoną interwencję przez dzielnicowego - starszego posterunkowego Rafała Sołtysa. Wiele miłych słów, które padły w liście są potwierdzeniem profesjonalizmu oraz bardzo ważnym gestem dla policjanta. Słowa uznania są motorem do dalszych działań w służbie.

Dla wszystkich policjantów wdzięczność okazana przez społeczeństwo jest budująca i ma bardzo duże znaczenie. Dziękujemy za ciepłe słowa, które dają jeszcze większą motywację w codziennej, niełatwej służbie.